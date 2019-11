Anna De Blasio, 71enne di Torre del Greco affiliata al clan Falanga, è stata arrestata dai carabinieri della compagnia locale in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria di Napoli. Dovrà scontare ai domiciliari la pena di 2 anni 10 mesi e 12 giorni di reclusione. E’ ritenuta responsabile di associazione per delinquere di stampo mafioso, commesso tra il 2009 e il 2018 in Torre del Greco. © RIPRODUZIONE RISERVATA