I carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno arrestato a Boscoreale il 48enne Francesco Casillo, detto «'a vurzella», considerato ex ras dei Piani Napoli di Boscoreale.

L'arresto di Casillo, sorvegliato speciale, è avvenuto in esecuzione di un provvedimento di custodia in carcere emesso dalla Corte d'Assise di Napoli in relazione a una recente condanna all'ergastolo per l'omicidio dei fratelli Manzo avvenuto a Terzigno nel 2007.