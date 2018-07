Giovedì 19 Luglio 2018, 10:28 - Ultimo aggiornamento: 19-07-2018 10:28

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, Napoli, hanno arrestato Domenico Iovine, un 62enne di Castello di Cisterna già noto alle forze dell'ordine e ritenuto vicino al clan camorristico degli Ianuale.Sottoposto alla sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, l'uomo è stato notato, riconosciuto e bloccato dai militari mentre si intratteneva lungo via Torquato Tasso a Pomigliano d'Arco. Iovine è stato arrestato per inosservanza degli obblighi legati alla misura di prevenzione e posto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.