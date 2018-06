Una minore filma i boss e li incastra: dieci arresti nell'hinterland di Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 30 Giugno 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2018 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestati grazie alla prontezza di una ragazzina. Incastrati dal video fatto da una minorenne, che ha avuto il coraggio di impugnare lo smartphone e di filmare la devastazione messa in atto dalla camorra degli Orlando-Polverino-Nuvoletta. Eccolo il retroscena degli arresti messi a segno ieri dai carabinieri, che hanno sventato una trama di minacce e intimidazioni a carico di un intero nucleo familiare.Chiara la ricostruzione del nucleo investigativo della compagnia di Castello di Cisterna: dieci affiliati ai Polverino hanno cercato di zittire il pentito Teodoro Giannuzzi, hanno provato a pilotare le sue dichiarazioni per disinnescarne la portata, hanno compiuto ripetute incursioni contro la famiglia del collaboratore di giustizia. Siamo a dicembre scorso, in un domicilio di Quarto. Ad essere presi di mira sono Giuseppe Di Pierno, padre della compagna del pentito, e la sua famiglia. Petardi esplosi sotto casa, esplicite minacce («Ti impicco sotto casa»), la devastazione del domicilio di Di Pierno, con un'incursione consumata quando l'appartamento è vuoto, negli stessi minuti in cui Di Pierno, con moglie e figlie, si è ormai deciso a denunciare tutto ai carabinieri. Ma andiamo con ordine a partire dal blitz firmato dal gip Francesca Ferri, su richiesta del pool anticamorra del procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli. Inchiesta coordinata dal pm Mariella Di Mauro, che ormai da anni firma arresti e condanne a carico delle famiglie Nuvoletta-Polverino, ma anche nei confronti dell'ultima propaggine del clan, che fa capo alla famiglia Orlando.