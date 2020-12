Camorra, cinque beni confiscati acquisiti al patrimonio comunale di San Giorgio a Cremano

Altri cinque immobili confiscati alla criminalità organizzata sono stati acquisiti al patrimonio comunale di San Giorgio a Cremano e saranno destinati a finalità sociali. Lo si è appreso al termine del consiglio comunale. Si tratta di tre appartamenti in via don Morosini e di due negozi in via Picenna che si aggiungono al patrimonio già in uso all'ente, messo al servizio della collettività con scopi sociali e assistenziali.

APPROFONDIMENTI IL NATALE San Giorgio a Cremano città dei bambini, i messaggi in... LA STORIA Suor Colomba fuori dall'incubo a 102 anni: «Dio mi ha dato... LA RASSEGNA Premio Massimo Troisi, XX edizione: il programma degli spettacoli su...

«L'approvazione in Consiglio comunale è l'ultimo step di un percorso iniziato lo scorso dicembre, quando l'allora prefetto, Carmela Pagano, alla presenza delle forze dell'ordine, propose alla Città di San Giorgio a Cremano di acquisire questi cinque ulteriori immobili sottratti alla criminalità» dice il sindaco Giorgio Zinno.

Nei mesi scorsi negli appartamenti di via Cappiello, confiscati alla criminalità, è stato realizzato il Centro Antiviolenza più grande del Vesuviano che sarà inaugurato a breve, destinato alle donne vittime di abusi e violenze mentre altri appartamenti sono stati dati per uso abitativo a famiglie indigenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA