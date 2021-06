Camorra, festa grande per il boss di Castellammare scarcerato: fuochi e musica nel fortino del clan

Baci, abbracci e saluti, rigorosamente senza mascherine nel cuore del rione Acqua della Madonna. E ancora fuochi d'artificio, coriandoli e applausi, con tanto di «omaggio» da parte di neonati. Una festa in piena regola per salutare il ritorno a casa del ras del quartiere. È accaduto in pieno giorno, in via Caio Duilio, la strada degli chalet di Castellammare di Stabia. Un abstract della festicciola in stile Gomorra è stato filmato e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati