Camorra, boss del clan Cimmino stanato in un bungalow a Varcaturo

Giovedì 26 Settembre 2019, 18:55

L’hanno individuato e arrestato dopo che era sfuggito per più di un mese ad un provvedimento restrittivo diffuso dall’autorità giudiziaria di Salerno.A finire in manette il 67enne Giovanni Caruso, elemento di spicco del clan Cimmino, attivo nei quartieri napoletani del Vomero e dell’Arenella.Destinatario di un’ordinanza di carcerazione definitiva emessa dalla Corte di Appello di Salerno, Caruso dovrà scontare 12 anni di reclusione per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, commesso dal 2003 al 2005.Il 67enne è stato rintracciato dai carabinieri in un bungalow coperto dalla vegetazione, nel bel mezzo della campagna di Varcaturo.Dopo le formalità di rito è stato tradotto al carcere di Poggioreale: aveva già scontato 23 anni di reclusione tra i penitenziari di Napoli e Parma per associazione per delinquere, estorsione, omicidio e traffico di stupefacenti.