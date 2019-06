Martedì 11 Giugno 2019, 09:50

Il capo indiscusso della camorra di Marano, il boss Antonio Orlando, alias Mazzolino, sarà trasferito nel penitenziario abruzzese dell'Aquila, in regime di carcere duro (41 bis). Per il 60enne, recluso da diversi mesi nella casa circondariale di Opera, è stato deciso l'inasprimento del regime carcerario.Orlando fu stanato nel novembre scorso in un appartamento nel centro di Mugnano. Era latitante da oltre quindici anni e figurava, al momento del suo arresto, nell'elenco dei cento latitanti più pericolosi d'Italia. A catturarlo i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dal pm della Dda di Napoli Maria Di Mauro.