Nuova guerra di camorra, il capo della polizia Gabrielli: «Napoli diventi questione nazionale»

Mercoledì 10 Aprile 2019, 14:14 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2019 14:15

«Già queste parole potrebbero essere una sentenza inappellabile su quello che non siamo riusciti a fare. Intanto però in questa circostanza vorrei ringraziare le donne e gli uomini della polizia che conducono una battaglia complicata in condizioni spesso non favorevoli. Napoli deve diventare una questione nazionale e se non investiamo anche in termini sperimentali su quella realtà ogni altro successo reale o ipotetico verrà offuscato. Noi ci stiamo lavorando. Spero quanto prima di rendere più fattibile questo sforzo che stiamo compiendo». Lo ha detto il capo della polizia, Franco Gabrielli, commentando le parole di una preside che - in merito all'omicidio a Napoli dove un uomo è stato ucciso davanti al nipotino - aveva detto: «Qui lo Stato non c'è».