Napoli, sequestrati tre telefonini a detenuti di camorra nel carcere di Secondigliano

Importante operazione di servizio della Polizia Penitenziaria del carcere di Secondigliano. Ne dà notizia Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe: «Una accurata perquisizione straordinaria è stata condotta dai Baschi Blu e sono stati rinvenuti tre cellulari di cui due microtelefonini e uno Smartphone, perfettamente funzionanti. Gli apparecchi telefonici erano abilmente occultati nel Reparto che ospita detenuti appartenenti al circuito di alta sicurezza, cioè soggetti appartenenti alla criminalità organizzata».



Donato Capece, segretario generale del Sappe, sottolinea: «Va dato atto e lustro al personale di Polizia Penitenziaria in servizio a Secondigliano che quotidianamente, solo grazie all'esperienza e professionalità, riesce a reprimere e a prevenirne reati d'ogni genere, che si verificano all'intero degli istituti penitenziari. Questo ennesimo rinvenimento di telefoni destinati a detenuti evidenzia una volta di più come sia reale e costante il serio pericolo che vi sia chi tenti di detenere illecitamente oggetti non consentiti in carcere».