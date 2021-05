Clan Orlando, Cassazione conferma assoluzione per Raffaele Lubrano

Diventano definitive le condanne e le assoluzioni per gli esponenti del clan Orlando, egemone nei comuni di Marano, Calvizzano e Quarto. La Corte di Cassazione (sesta sezione) ha emesso oggi l’ultimo verdetto. Confermata l'assoluzione per Raffaele Lubrano, uno dei pezzi da novanta della fazione criminale di Marano.

Raffaele Lubrano, difeso dall'avvocato Onofrio Fioretto, era stato condannato in primo grado ad 8 anni di reclusione ed era stat assolto poi in appello per non aver commesso il fatto.

La Procura generale di Napoli aveva impugnato la sentenza e fatto ricorso in Cassazione. Condanne confermate, invece, per Armando Lubrano (10 anni) e Lubrano Vincenzo (8 anni), fratelli di Raffaele. Condanna confermata anche per Angelo Orlando (13 anni e 4 mesi), alias ‘o Malommo.