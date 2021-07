Camorra, in Cassazione pena ridotta al super boss Antonio Orlando

Pena ridotta in Cassazione (da 22 anni a 9 anni e 4 mesi) al boss Antonio Orlando, meglio noto come "Mazzolino". Orlando, in carcere dal novembre del 2018 e detenuto in regime di 41 bis, è a capo dell'omonimo clan egemone nei comuni di Marano, Quarto e Calvizzano. L'uomo sta scontando anche una pena a tre anni di reclusione per vicende (falsificazione di documenti) risalenti al periodo della sua lunga latitanza. "Mazzolino", difeso dagli avvocati Dario Vannetiello e Rosario Pezzella, fu arrestato in un appartamento di Mugnano dai carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

