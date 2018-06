Camorra, catturato a Fiuggi il narcos scissionista di Marano vicino al boss Riccio

Martedì 26 Giugno 2018, 19:46 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2018 19:46

Arrestato dai carabinieri a Fiuggi, nel Lazio, Egidio Pastella, scissionista di Marano legato al giovane boss degli Amato-Pagano Mariano Riccio. Pastella era al regime degli arresti domiciliari e doveva scontare una pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione per traffico internazionale di droga e associazione a delinquere di stampo camorristico.L’arresto è scattato in seguito dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Napoli. Pastella era finito agli arresti domiciliari qualche mese fa, nonostante fosse latitante da due anni e avesse una condanna per associazione camorristica.Egidio Pastella è il fratello di Antonio, ucciso nel 2015 a Marano, nella faida tra i maranesi e i melitesi, anch'egli componente della banda di criminali legata a Riccio. L’uomo, dopo l’arresto, è stato condotto nel carcere di Frosinone.