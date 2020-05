Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso: i carabinieri della compagnia di Marano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due giovani di Marano, C.A. e D. M., rispettivamente classe ‘89 e ’95, indiziati del reato di tentata estorsione in concorso e illecita concorrenza, entrambe le condotte sono aggravate dal metodo mafioso.

Le indagini sono state condotte dalla sezione operativa di Marano, coordinate dai magistrati della Dda di Napoli. I due, impiegati in una ditta che vende carta per imballaggi, hanno tentato di intimidire un imprenditore locale intento ad effettuare un servizio in una scuola comunale. Gli arrestati sono stati incastrati dalle immagini delle telecamere interne all'istituto.

