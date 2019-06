Mercoledì 26 Giugno 2019, 19:10 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2019 19:54

Condannati in primo grado i due estorsori del clan Orlando. Celeste De Fenza Pasquale Baiano, entrambi ritenuti vicini alla fazione criminale egemone nei territori di Marano, Quarto e Calvizzano, sono stati condannati rispettivamente a 8 anni e sei mesi e 6 anni e 8 mesi di reclusione. I due malavitosi furono arrestati un anno e mezzo fa, a Marano, dai carabinieri di Castello di Cisterna e dai militari dell'Arma della compagnia di via Nuvoletta. De Fenza e Baiano avevano optato per il rito abbreviato. Entrambi erano accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini furono coordinate dal pm della Dda di Napoli Maria Di Mauro.