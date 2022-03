Camorra, don Ciotti a Napoli: «I ragazzi sono smarriti, i politici lontani»

«Dovevamo ritornare a Napoli per la giornata nazionale del ricordo e dell'impegno soltanto in 6mila persone a causa della pandemia, poi abbiamo visto che da tutta Italia sono stati organizzati centinaia di pullman e, soltanto da fuori città, sono attese 15mila persone. E poi ci saranno i napoletani, che saranno in tanti, per questo la manifestazione non sarà più statica in una sola singola piazza, ma sarà un corteo che giungerà a piazza del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati