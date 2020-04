Camorra, estorsioni a imprenditori nel Napoletano, due arresti: c'è il figlio del boss Puca

LEGGI ANCHE

Nell’ambito dell’indagine i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli, anche nei confronti di Luigi Puca, 25enne, figlio del più noto Pasquale detto “o’ Minorenne”, attualmente detenuto, e capo dello storico ed omonimo clan operante a Sant’Antimo e comuni limitrofi. Puca è gravemente indiziato, unitamente a Giuseppe D’Aponte, imprenditore edile, del reato di estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose ai danni di un altro costruttore della zona. Secondo quanto raccolto durante le indagini, anche grazie alla denuncia della vittima, i due uomini, con reiterate richieste e minacce di morte, avevano costretto la vittima, trovatasi in gravi difficoltà economica, a consegnare loro assegni e cambiali per un importo complessivo di oltre 50 mila euro a fronte di un debito iniziale di 11 mila. L’imprenditore, che aveva concesso al D’Aponte di far transitare dei pagamenti sul suo conto corrente, a causa di alcune spese improvvise a cui aveva dovuto fare fronte, aveva preso a prestito tale somma per la quale tuttavia, dopo alcuni giorni, il D’Aponte, riferendo che quelli fossero soldi della famiglia Puca, aveva preteso la restituzione per un importo di molto superiore alla cifra originaria. Mentre D’Aponte era già stato tratto in arresto in flagranza di reato dagli stessi militari, nel marzo scorso, Luigi Puca è stato arrestato su provvedimento del G.I.P. che ha condiviso il quadro probatorio a suo carico.

Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli, nei confronti di, 53enne, considerato contiguo al clan denominato «Puca», che è attivo nei comuni di Sant'Antimo, Casandrino e Grumo Nevano. Il 53enne, fanno sapere i carabinieri in una nota, «è gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose ai danni di un imprenditore edile dell'agro aversano, vincitore di un appalto pubblico per i lavori di ristrutturazione delle palazzine popolari di via Garibaldi a Grumo Nevano».. L'imprenditore si era però immediatamente rivolto ai militari, denunciando l'accaduto, facendo così avviare le indagini.