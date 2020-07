Napoli, camorra e funerali: assolto Attilio Cesarano, 6 mesi al nipote Ciro

Un'assoluzione e una condanna a sei mesi (pena sospesa). Il gip Anna Imparato ha pronunciato poco fa la sentenza nei confronti di Ciro e Attilio Cesarano, a capo di aziende del settore delle onoranze funebri operanti nell'area flegrea. Ciro Cesarano, figlio del defunto Alfonso, l'uomo che organizzò i funerali di Vittorio Casamonica, è stato condannato a sei mesi di reclusione per detenzione e porto abusivo di armi; Attilio, zio di Ciro, è stato assolto da ogni accusa. Il processo si è celebrato con il rito abbreviato e scaturiva dalle denunce presentate anni fa dall'imprenditore Angelo Tarantino, operante nel medesimo settore dei Cesarano. Gli imputati rispondevano a vario titolo di illecita concorrenza, minacce, detenzione di armi aggravati dalle finalità mafiose. Il pm Woodcock aveva chiesto 7 anni e sei mesi per Ciro Cesarano e 3 anni e sei mesi per Attilio. © RIPRODUZIONE RISERVATA