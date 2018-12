Venerdì 21 Dicembre 2018, 20:25

Un uomo di 58 anni è stato ferito alla gamba destra da colpi di arma da fuoco ad Acerra, in provincia di Napoli. L'uomo è giunto all'ospedale Villa dei Fiori poco prima delle ore 18. Non è in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte della polizia di Stato, che indaga sull'accaduto.