Una fabbrica di falsi incidenti stradali. Per anni è stato anche questo l’ospedale San Giovanni Bosco, al netto delle inchieste (tre in pochi anni) e delle verifiche amministrative.

Nell’ospedale di via Briganti, c’era un mercato: quello delle false perizie, grazie a tac e a radiografie tecnicamente vere, ma posticce. In che senso? Appartenevano a cartelle cliniche di pazienti realmente passati per il presidio sanitario, ma venivano rubate e incollate nelle richieste di risarcimento del danno da presentare alle compagnie di assicurazione, per giustificare l’esistenza di sinistri di fatto mai avvenuti.

Succede (o succedeva) al San Giovanni Bosco, ospedale su cui torna ad esprimersi il presidente della regione Vincenzo De Luca, che - nel corso della diretta social ieri - ha ricordato l’importanza del blitz dei carabinieri culminato in undici arresti: «Un passo in avanti, ma la battaglia deve continuare». Ha spiegato il governatore: «C’è stato un passo in avanti, la battaglia deve continuare nel corso degli anni. Esprimiamo intanto apprezzamento per il lavoro fatto e per il lavoro di contrasto a organizzazioni criminali. Quello che è mancato in queste ore è ricordare che la battaglia alla camorra è condotta dalla Regione Campania dal 2016, va ricordato che nel dicembre 2018 c’è stata la mia prima richiesta di istituzione di un posto di polizia al San Giovanni Bosco, al Prefetto Carmela Pagano, richiesta rinnovata a giugno 2019, poi a gennaio 2020, nel frattempo abbiamo cacciato le presenze camorristiche, quelli che gestivano il bar senza averne titolo, quello che avevano istituito un parcheggio in un’area pubblica. Si è fatto un lavoro straordinario, riproporremo le immagini del direttore dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, che ha caricato materialmente le strutture del bar eliminato tra le minacce dei gestori. C’è alle spalle un lavoro di anni per la legalità e la pulizia», ha concluso De Luca.

Il retroscena

Inchiesta condotta dai pm della Procura di Napoli Alessandra Converso e Daniela Varone, sotto il coordinamento dell’aggiunto Sergio Ferrigno, la figura centrale dell’ultima inchiesta si chiama Gennaro Menetta, al secolo Maradona. Al momento Menetta è irreperibile, non è stato raggiunto dalle manette firmate dal gip Federica Colucci. Un passato da consigliere della municipalità, in organico in una ditta delle pulizie operativa per anni al San Giovanni Bosco, secondo i pentiti “Maradona” faceva il bello e il cattivo tempo a proposito dei reperti medici.

Agli atti i nomi di medici e professionisti (che oggi non lavorano più al San Giovanni Bosco), le verifiche continuano per fronteggiare un fenomeno che sembra radicato da tempo all’ombra dei nostri presìdi sanitari. Qualche anno fa, la fabbrica dei falsi sinistri fu il titolo assegnato al Loreto Mare (anche qui, oggi ampia bonifica), mentre oggi si torna a parlare del San Giovanni Bosco.

E spuntano rilievi e note che attestano anche precisi interventi di natura amministrativa. Di recente, è toccato al direttore della Asl Napoli uno Ciro Verdoliva sottoscrivere una nota che faceva riferimento proprio all’atteggiamento assunto in ospedale dall’ex addetto alle pulizie Manetta. Una nota nella quale il manager segnalava una frase dal sapore minaccioso («direttore, ma state sempre in questo ospedale?»), che è ovviamente finita al vaglio degli inquirenti della Dda di Napoli. Un caso che ora attende gli sviluppi investigativi, con i carabinieri del comando provinciale che danno la caccia all’ex consigliere e addetto alle pulizie, che «controllava il reparto di radiologia».