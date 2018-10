Due computer in carcere: sotto inchiesta affiliato alla cosca degli Orlando

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualche anno fa capeggiò la rivolta del suo clan contro i padroni di sempre, i Polverino. Una sorta di scissione bloccata sul nascere, che fece piombare nel terrore un pezzo di area metropolitana.Anno 2015, quando Armando Lubrano scatenò la guerra contro Crescenzio Polverino, al grido di «vi uccidiamo anche le femmine e le creature nella culla», prima di finire in cella e di incassare una condanna a dodici anni di reclusione.Un personaggio che torna sotto inchiesta per una nuova ipotesi investigativa: contatti tra il carcere in cui è detenuto (ma anche quello in cui è stato recluso in un recente passato) il mondo esterno. Contatti probabilmente finalizzati a rinsaldare le fila del proprio gruppo criminale, con strumenti telematici che non sono consentiti all'interno del carcere.