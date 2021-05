Camorra, i killer come top manager: «Stipendi da 20mila euro»

Trattati come top manager di una multinazionale, di quelli che gestiscono risorse economiche e capitale umano in giro per il mondo. Incassano ventimila euro al mese (quattro rate da cinquemila euro, per la precisione), anche se poi - all’occorrenza - possono attingere dalla cassa comune, che è quella che tiene in vita il traffico di droga nel cuore della città. Sono i killer di rione Traiano, a leggere le pagine dell’ultima retata contro i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati