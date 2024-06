Un altro latitante finisce nella rete dei carabinieri. Galeotti furono i social e la smania di pubblicare post che non sono sfuggiti ai militari della compagnia Stella, i quali - con il supporto dei colleghi del nucleo investigativo - dall’analisi di alcune notizie e, soprattutto, fotografie messe in rete sono riusciti a stringere il cerchio intorno ad Alessio Cuomo, primula rossa del clan camorristico degli Abbinante.

APPROFONDIMENTI Napoli, boss latitante arrestato a Castelvolturno Messina Denaro, ecco il profilo Instagram e Facebook del boss: si chiamava Francesco Averna ed era un medico di Milano Castellammare di Stabia, sei arresti: «Il boss D'Alessandro ordinò il delitto Tommasino»

A soli 35 anni Cuomo era riuscito a ritagliarsi un ruolo di spicco nella cosca che purtroppo continua a dire la sua nel panorama criminale dell’area settentrionale di Napoli.

Lo scorso sette novembre era riuscito a sottrarsi all’arresto durante un’operazione che aveva portato in carcere altre 36 persone nell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea.

La sua latitanza è finita alle due della notte tra giovedì e venerdì, a Giugliano. Era nel grande centro dell’hinterland al confine con il Casertano che era riuscito a nascondersi durante i sei mesi di latitanza. Viveva rintanato in un immobile di via Gianfelice lato Appia, ed è lì che è scattato il blitz dei militari della Stella, con la collaborazione dei colleghi di Giugliano. Una volta avuta la certezza della presenza dell’uomo in casa i carabinieri hanno accerchiato il casolare: subito dopo è stata fatta irruzione nell’appartamento, dove il 35enne si è lasciato ammanettare senza opporre resistenza. Non era armato.

Cuomo doveva sentirsi al sicuro e libero di continuare a mantenere rapporti con la cosca di appartenenza. Al punto da compiere, lui come i suoi familiari, alcuni errori che gli sono costati la galera.

Oltre a richiedere una grande capacità finanziaria, ogni latitanza presenta i suoi rischi che aumentano quando ci si lascia sedurre dalla smania di comparire sui social. Ed è stato questo il passo falso. I carabinieri monitoravano dal novembre scorso non solo tutti gli spostamenti e le comunicazioni della cerchia familiare del latitante, ma anche i loro profili social. Dai contenuti di alcuni post e da alcune foto pubblicate si è riusciti a imboccare la pista giusta, quella che portava a Giugliano. Il resto lo hanno fatto le indagini tradizionali, con i pedinamenti e l’ascolto dei cellulari.

Cuomo sarà trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ma torniamo alle indagini. Si conferma l’importanza dell’analisi di ciò che corre sulla rete di internet. Non è la prima volta (e non sarà certo l’ultima) che si arriva alla cattura di fuggitivi e latitanti grazie al lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale diretto dal generale Enrico Scandone.

I precedenti non mancano. Nelle maglie degli investigatori l’analisi dei dati e il cosiddetto “web patrolling” hanno permesso di assicurare alla giustizia pericolosissimi boss, narcotrafficanti e criminali comuni: in tanti non riuscivano a fare a meno di pubblicare qualcosa su Facebook, Instagram, e soprattutto TikTok, dando così, inconsapevolmente, una mano a chi loro dava la caccia.