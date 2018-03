â€‹Camorra, nuovo stop del Riesame: torna libero Salvatore Di Lauro

Venerdì 23 Marzo 2018, 11:16 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto ruota attorno a quella parola - terremoto - che è il nomignolo con il quale viene indicato secondo gli inquirenti Salvatore Di Lauro, uno dei dieci figli del più famoso padrino Paolo Di Lauro. Per la seconda volta, in pochi mesi, il Tribubale del Riesame dice no alla Procura revocando gli arresti a carico di Salvatore Di Lauro. Come lo scorso giugno, dunque,Dal Tribubale del Riesame la scarcerazione per il presunto rampollo della camorra di secondigliano, indicato nel corso di alcune intercettazioni proprio con quel nomignolo di “terremoto”.Difeso dal penalista Vittorio Giaquinto, Salvatore Di Lauro può lasciare il carcere, mentre vengono in gran parte confermate le misure cautelari a carico di una dozzina di presunti esponenti del clan dei girati - quelli della Vinella Grassi - indicati come narcotrafficanti al soldo della camorra.