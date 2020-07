«Mando un mega bacio a mio fratello Luigi Papale e a tutta la famiglia Papale. Vi voglio bene, ci vediamo presto». Con un video sulla sua pagina Facebook il neo melodico Niko Pandetta saluta Luigi Papale, il boss del clan che in associazione con gli Ascione controlla il territorio di Ercolano e Torre del Greco attraverso il traffico di droga, racket, usura e ricettazione. Il boss ora è in carcere e il cantante saluta lui e la sua famiglia, scatenando l’indignazione del web e del del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

«Ennesima vergogna. Non abbiamo bisogno di altri individui - dice Borrelli- che continuano ad alimentare la mentalità camorristica che già imperversa sul nostro territorio. Il cantante neomelodico catanese Niko Pandetta ci ricasca e torna a manifestare la propria solidarietà ai clan camorristici.

LEGGI ANCHE Coronavirus e scarcerazioni eccellenti, tornano a casa tre boss della camorra di Ercolano

In un video pubblicato dallo stesso Pandetta, il neomelodico manda dei saluti a “Luigi Papale a tutta la sua famiglia. Si tratta dell'ennesima vergogna. Pandetta rappresenta quella fetta della musica e della realtà neomelodica legata a doppio filo con la criminalità organizzata, sono i fatti a dirlo. Non comprendiamo i motivi per cui a questo personaggio pluripregiudicato sia permesso ancora di esibirsi in concerti non autorizzati, portando in giro messaggi del tutto errati che fanno riferimento alla mafia, alla camorra, a detenuti al 41 bis e alla criminalità.

Chi lancia e diffonde messaggi del genere dovrebbe essere fermato, non abbiamo bisogno di altri individui che continuano ad alimentare la mentalità criminale che già imperversa sul nostro territorio»- è stato il commento del Consigliere Regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA