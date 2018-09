CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 10 Settembre 2018, 22:55 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2018 22:56

È una camorra 2.0 modello narcos: polverizzata, spietata e senza regole, proprio come in Messico e in Colombia. È un’improvvisa mutazione genetica del dna criminale di Napoli e provincia, quella descritta dalla Direzione nazionale antimafia. Che nell’ultima relazione aggiornata al 31 luglio, registra la metamorfosi della malavita organizzata con parole allarmanti. «Oggi – avvertono gli investigatori – è fuorviante parlare di camorra, non solo e non tanto come unitaria associazione di tipo mafioso, ma addirittura come fenomeno criminale omogeneo presente su di un determinato territorio». La camorra tradizionalmente intesa, insomma, «non esiste più». A quella di un tempo, legata alla Nuova Famiglia, capace di ricorrere al metodo collusivo-corruttivo più che alla violenza, e di dialogare con l’establishment per farsi establishment essa stessa, se ne affianca un’altra emergente.