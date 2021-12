Cinquecento euro una tantum per evitare di impicciarsi degli affari illeciti della famiglia Silenzio. Sarebbe stato questo il prezzo pagato dai boss del ‘Bronx’ per assicurarsi la complicità di un investigatore che, fino a qualche anno fa, era in servizio presso il commissariato ‘San Giovanni-Barra’.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati