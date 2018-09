Giovedì 27 Settembre 2018, 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GIUSEPPE VESUVIANO - Quattro colpi di pistola esplosi in piazza Garibaldi a San Giuseppe Vesuviano. L'episodio è avvento la scorsa notte poco dopo la mezzanotte. A poca distanza dalla pizzeria Fratelli Grassia presa di mira alcune settimane fa con un attentato dinamitardo. In quella occasione si collegò la vicenda alla parentela dei titolari del locale con un loro zio coinvolto in fatti di camorra a San Giovanni a Teduccio. La stesa della scorsa notte riguarderebbe invece un locale attiguo i cui proprietari sono anch'essi di Napoli città. Per fortuna nessun danno alle persone e alle cose ma solo spavento e panico tra i tanti frequentatori del centro cittadino. Sull'episodio indaga la polizia di San Giuseppe Vesuviano.