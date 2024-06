Camorra, le mani del clan Contini sulla gestione dell'ospedale San Giovanni Bosco: 11 arresti

Teneva sotto controllo l'ospedale San Giovanni Bosco il clan Contini, componente di rango dell'«Alleanza di Secondigliano»: è quanto hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli che, coordinati dalla Dda, hanno eseguito 11 arresti (8 in carcere e 3 ai domiciliari) e diversi sequestri nei confronti di esponenti dell'organizzazione malavitosa operante nel capoluogo partenopeo, precisamente nei quartieri San Giovanniello, Borgo San Antonio Abate, Ferrovia, Vasto-Arenaccia, Stadera-Poggioreale e Rione Amicizia.

Il San Giovanni Bosco alcuni anni fa (2019) era finito al centro di un'altra indagine della Procura di Napoli.

Già nel 2019 il clan Contini era finito al centro di una maxi operazione che coinvolse l'intera Alleanza di Secondigliano, e cioé anche le famiglie Licciardi e Mallardo, durante la quale vennero notificate da Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Dia ben 126 misure cautelari (89 in carcere e 36 ai domiciliari e un divieto di dimora in Campania) insieme con un sequestro di beni in tutt'Italia da 130 milioni di euro. Gli investigatori sono riusciti a delineare anche i rapporti con gli altri clan della galassia criminale partenopea.

All'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli «comandavano i Contini. Il parcheggio era loro, mi dissero che controllavano anche la mensa e lo spaccio all'interno dell'ospedale». È quanto emerge dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vincenzo Iuorio, ex affiliato al clan Sautto-Ciccarelli del Parco Verde di Caivano, che ha raccontato agli inquirenti l'episodio del 2018, quando rimase gravemente ferita in un incidente stradale una donna parente del boss Sautto. In quella occasione, quelli del Parco Verde si rivolsero ai Contini, e in particolare a Carmine Botta, per avere un occhio di riguardo. «Non pagavamo il parcheggio e, quando entravamo nel reparto, i medici si mettevano a disposizione, ci davano i camici e ci facevano entrare anche in terapia intensiva» ha riferito il pentito Iuorio. Nel blitz di questa mattina, i carabinieri hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Ciro Aieta, Carmine Botta, Giuseppe Buccelli, Gennaro De Luca, Gaetano Esposito, Luigi Perrotta e Domenico Scutto, mentre ai domiciliari sono finiti Eugenio Finizio, Raffaele Schiano e Luca Botta. Attualmente irreperibile un 45enne, ritenuto tra i cassieri del clan Contini.

I vertici del clan Contini hanno dunque gestito il potere criminale come «statisti dell'antistato». «La potente organizzazione - sottolinea il gip di Napoli Federica Colucci - si è di fatto impossessata di interi settori commerciali e imprenditoriali, nonché di alcune strutture pubbliche assolutamente nevralgiche come alcuni degli ospedali più importanti di Napoli, utilizzati non solo per organizzare summit criminali o per ricevere le vittime di rapporti usurai o estorsivi, ma anche come ulteriore strumento di gestione del proprio potere mafioso». Nell'ordinanza viene anche evidenziato che famiglia Contini, nel corso degli anni, è diventata una vera è propria impresa criminale investendo capitali impossessandosi di attività economiche a Napoli e in provincia, con estensioni fuori anche all'esterno della Campania. Per il giudice, ma anche per la procura antimafia partenopea e i carabinieri, l'Alleanza di Secondigliano "è riuscita a portare avanti il progetto espansivo iniziato negli anni '90» nonostante la repressione di magistratura e forze dell'ordine, mostrando «intelligenza e lungimiranza criminale, degna di veri statisti dell'antistato».

L'ingerenza del clan Contini nelle attività amministrative dell'ospedale San Giovanni Bosco, emerge, nuovamente, secondo gli inquirenti, anche da una intercettazione risalente al 13 ottobre 2022 dove uno dei luogotenenti, Carmine Botta, 65 anni, si mette in contatto con un altro indagato per far ricoverare una persona sua amica. L'affiliato, convocato da Botta che lo cercava senza trovarlo, appare intimorito, inizialmente, dalla sua presenza. Poi, quando capisce che si tratta della richiesta di un favore, si rilassa e fornisce indicazioni che però escludono la possibilità di ricovero diretto al San Giovanni in quanto lì non c'è il Pronto Soccorso. L'affiliato spiega a Botta che però un'alternativa grazie alla quale, dopo il ricovero in un'altra struttura ospedaliera della città, è possibile ottenere un trasferimento all'ospedale dove lui ha i suoi agganci. «Qua accettiamo solo con le ambulanze...", dice l'affiliato, "...deve andare in un ospedale e lo ricoverano... ci mettiamo in contatto... lo pigliamo e portiamo qua (al San Giovanni Bosco)... a disposizione fratello mio».

«I medici sanno bene che la camorra è presente a Napoli e in Campania. E ci sono stili camorristici e atteggiamenti camorristici che sono sempre presenti purtroppo, seppure in una piccolissima percentuale della popolazione» ha detto all'Adnkronos Salute, Bruno Zuccarelli, segretario regionale Campania del sindacato dei medici ospedalieri, Anaao Assomed. «Che alcuni ospedali abbiano avuto molte volte delle vicinanze - non certo della parte delle amministrazioni, ma da parte di qualche dipendente vicino a questi ambienti camorristi - è una cosa risaputa. Già io da anni fa l'ho denunciata per un ospedale preciso napoletano dove fu scoperto un covo di armi, quindi era sicuramente una sede dove la camorra si appoggiava», aggiunge il medico. Inoltre, «ci sono raid camorristici: ricordo soltanto l'episodio all'ospedale Vecchio Pellegrini, con camorristi entrati con le mitragliette dentro il pronto soccorso. Si sa bene che purtroppo questo rischio è fortissimo, per questo motivo bisogna lottare molto per la repressione, ma sicuramente anche nella prevenzione».