Clan di camorra, il monito di Riello: «Troppi sindaci collusi»

«È molto grave quando un sindaco, un’amministrazione comunale che dovrebbe essere un avamposto dello Stato per risolvere il problema, ne diventa parte perché sta dall’altra parte». Le parole del procuratore generale di Napoli Luigi Riello risuonano come un macigno nel corso della cerimonia di commemorazione in piazza Municipio per il trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio, durante la quale è stato letto un messaggio di Maria...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati