Napoli, ucciso a Posillipo da killer vestito da donna: arrivano 3 assoluzioni

La seconda sezione della Corte di Assise di Napoli ha assolto Eduardo Morra, Giovanni Alfano e Gaetano Bocchetti dall'accusa di avere fatto parte del commando che, nel 1979, uccise Ciro Russo, detto «Ciruzzo 'o fascista», camorrista ritenuto vicino al boss Michele Zaza (a sua volta legato al capo della NCO Raffaele Cutolo morto di recente) in un agguato scattato nel «Miranapoli», un noto bar napoletano di via Petrarca, nel quale venne anche ferito un rappresentante delle forze dell'ordine.

Il sostituto procuratore Henry John Woodcock, che aveva ripreso le redini della vicenda risalente a ben 42 anni fa, sulla base delle dichiarazioni rese da boss pentito Luigi Giuliano, aveva chiesto per Bocchetti l'assoluzione, per Morra 30 anni di reclusione e 26 anni di reclusione per Alfano. A ordinare la morte di Ciro Russo fu per sua ammissione proprio Giugliano (che così intendeva «colpire» i rivali) già condannato, per questa vicenda, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. Il «boss dagli occhi di ghiaccio», così era soprannominato Luigi Giuliano, diventato un super-pentito della camorra, era componente della «Nuova Famiglia», (che lui chiamava «La nuova fratellazione», ndr) che si contrapponeva alla Nuova Camorra Organizzata di Cutolo.

Secondo gli inquirenti, Guido Cafaro, colui che è ritenuto il killer di Russo, entrato in azione vestito da donna e in sella a una moto, non avrebbe agito da solo. Il rinvio a giudizio dei tre imputati fu chiesto nel 2019 e a cavallo tra il 2019 e il 2020 è iniziato il processo davanti alla Corte di Assise di Napoli dove oggi si è concluso il procedimento giudiziario. Eduardo Morra (accusato di essere l'esecutore materiale, insieme a Cafaro), è stato difeso dagli avvocati Sergio Simpatico e Ercole Ragozzini; Giovanni Alfano e Gaetano Bocchetti, invece, (difesi, rispettivamente dagli avvocati Rosario Marsico e Paolo Gallina, e dall'avvocato Mauro Valentino) sono stati accusati di avere fornito supporto logistico all'assassino.