Lunedì 7 Maggio 2018, 22:27 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2018 22:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due ergastoli e ventuno condanne per un totale di quasi due secoli e mezzo di carcere. Si chiude così, in primo grado, il processo sui clan di Pianura, i Marfella-Pesce da una parte e i Mele dall’altra, sui loro affari illeciti, sulla faida. Un processo non facile, attraversato da un clima di intimidazioni che ha reso necessaria la tutela per il pubblico ministero Francesco De Falco, titolare delle indagini assieme alla collega Celeste Carrano.Il carcere a vita è stato deciso per Savatore Marfella, figlio del boss Giuseppe, e per Giuseppe Foglia, entrambi accusati dell’omicidio di Luigi Aversano, un cinquantenne ritenuto vicino al clan Mele assassinato il 7 agosto del 2013 in via Padula quando, nell’ambito dello scontro armato tra i clan della periferia occidentale, i capi diedero ordine di uccidere uno qualunque fra gli affiliati al gruppo avversario incrociati in strada.Agli altri imputati sono contestate, a vario titolo, accuse di associazione camorristica, droga, estorsioni, armi. La pena più severa è per Giuseppe Marfella (20 anni di carcere). L’elenco prosegue con i 18 anni di reclusione decisi per Mario Marfella e 18 anni sono stati decisi per Salvatore Mele e 16 anni per Giuseppe Mele, esponenti del clan contrapposto a quello dei Marfella. Per il resto il dispositivo della sentenza è un lungo elenco di nomi e condanne: Giovanni Bellofiore (8 anni), Emanuele Bracale (10 anni), ALfonso Bruno (8 anni), Lorenzo Carillo (18 anni di reclusione), Francesco Ceci (6 anni e 8 mesi), Rosario D’Angelo (8 anni), Raffaele Dello Iacono (6 anni), Antonio Discetti (10 anni), Alfredo Foglia (15 anni di reclusione), Vincenzo Foglia (14 anni), Salvatore Luongo (14 anni e 8 mesi di reclusione), Rita Pepe (3 anni e 4 mesi), Eugenio Pesce (4 anni e 5 mesi), stessa pena per Pasquale Pesce del ’68, mentre 15 anni e 4 mesi sono stati decisi per Pasquale Pesce classe 1975, Antonio Ricciardi (6 anni), Enzo ROmano (9 anni e 4 mesi). Assolto e scracerato Salvatore Schiano.Il processo nasce dall'inchiesta che a marzo di un anno fa portò agli arresti eseguiti dalla polizia. Quel blitz ha segnato non solo una svolta nell'attività investigativa ma anche nella storia della camorra. Perché nei mesi successivi agli arresti quattro tra gli arrestati decisero di collaborare con la giustizia, tra loro Pasquale Pesce, classe ’75, un tempo al vertice del clan che ha gestito una grande fetta del potere camorrista in città e ora pentito pronto a svelare retroscena di omicidi e business di mala.