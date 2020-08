«Dopo venti anni non me lo aspettavo. Non immaginavo che il ricordo di Gigi e Paolo fosse ancora vivo, che potesse entrare nelle scuole, animare il dibattito pubblico, diventare terreno di incontro». Parola di Rosaria Evangelista, mamma di Luigi Sequino, ucciso a Pianura la notte del 10 agosto del 2000, assieme all'amico di sempre Paolo Castaldi. Venti anni dopo, riecco il sorriso dei due ragazzi estranei al crimine, uccisi a sangue freddo dai killer dei Marfella, perché ritenuti (per errore) sentinelle di Rosario Marra, genero del boss di Pietro Lago. Ieri, la messa di don Luigi Ciotti e don Tonino Palmese nei locali della Casa del giovane, una struttura sequestrata al boss che ordinò l'agguato culminato in quell'orrore; poi la proiezione del docufilm di Gigi e Ross su uno struggente dialogo immaginario dei due amici uccisi, ma anche momenti di condivisione tra cittadini comuni, studenti, commercianti e associazioni antiracket (a Pianura rappresentata da Luigi Cuomo), in presenza del generale dei carabinieri, il comandante provinciale Canio Giuseppe La Gala.

Rosaria Evangelista, cosa resta del ricordo di Gigi e Paolo, venti anni dopo?

«Resta un'emozione fortissima, un sentimento vivo, nulla di retorico. Ho ricevuto messaggi di affetto dalla Sicilia, mentre incrocio sguardi di speranza di studenti che neppure erano nati quando mio figlio e Paolo vennero massacrati».

Cosa è cambiato a Pianura, venti anni dopo?

«Qualcosa è cambiato, decisamente in positivo. Penso alla sede di Libera, all'associazione antiracket nata nel nome di Gigi e Paolo, penso al movimento dei giovani San Mattia onlus, ma anche alla nascita di un riflesso comune, una sorta di istinto di gruppo. Credo che la criminalità continui ad esistere, però oggi le persone per bene sanno di non essere sole, di potersi ritrovare in un territorio comune. Ed è merito del lavoro svolto dalle forze dell'ordine, sempre e comunque a partire dal dramma che è toccato a quei due ragazzi uccisi nel fiore dei loro anni».

Droga e racket esistono ancora, ma a che punto è la partita contro la camorra da parte dello Stato?

«Non tocca a me dirlo, so solo che passi in avanti sono stati fatti. Oggi esistono dei presìdi fisici, che diventano anche un sostegno psicologico per chi si sente preda di richieste estorsive o solo di atteggiamenti poco chiari. Venti anni fa non c'erano questi punti di riferimento».

Cosa intende per presìdi fisici?

«Penso al murales di Gigi e Paolo in via Montagna spaccata, alla sede di Libera, alla Casa del giovane che nasce dalla confisca della casa di un boss. È stato il parroco don Vittorio a chiedere in Prefettura che venisse usata quella casa per ospitare le nostre iniziative. È la riconversione di un edificio, di un luogo che suscita ancora oggi emozione e che ha un indiscutibile impatto psicologico: da quelle mura partì l'ordine di morte da parte del mandante dell'agguato in cui persero la vita Gigi e Paolo, dunque da quella casa deve partire il riscatto, che va inteso come il nostro modo di camminare insieme».

A cosa fa riferimento?

«Che è un cammino corale, che va ripreso ogni giorno. Guai ad abbassare la guardia o solo a sfociare nella retorica del ricordo fine a se stesso. Oggi la forza di Gigi e Paolo sta nell'essere diventati memoria condivisa, territorio comune in grado di ospitare chiunque voglia uscire dal degrado e dall'isolamento omertoso».

