Il clan Contini «comandava» all'interno dell'ospedale San Giovanni Bosco, dove controllava «parcheggi e mensa» e dove anche «i medici erano a disposizione». E, grazie ad un'ambulanza, era stato garantito un trasporto sicuro per il boss latitante.

Un quadro allarmante emerge dall'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia (procuratore aggiunto Rosa Volpe, sostituti Converso e Varone) con le indagini affidate ai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, che ieri mattina hanno portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale partenopeo.

Arresti e sequestri

Otto persone sono finite in carcere, altre tre agli arresti domiciliari, nell'ambito di un provvedimento che ipotizza i reati di associazione di tipo mafioso e di trasferimento fraudolento di valori, commessi con la finalità di agevolare il clan Contini e l'Alleanza di Secondigliano. Sotto sequestro sono finite le quote di due società di noleggio auto intestate secondo l'accusa a due prestanome della camorra, con il clan che intratteneva «rapporti» con primari, medici, società e politici, facendo eleggere anche un suo consigliere di Municipalità. In carcere sono finiti Ciro Aieta, Carmine Botta, Giuseppe Buccelli, Gennaro De Luca, Gaetano Esposito, Luigi Perrotta e Domenico Scutto, mentre ai domiciliari Eugenio Finizio, Raffaele Schiano e Luca Botta. Attualmente irreperibile un 45enne, ritenuto tra i cassieri del clan Contini.

Intrecci tra clan

La vasta attività di indagine era stata avviata nel dicembre 2021 ed ha permesso agli investigatori di ricostruire la struttura del clan Contini che si occupava della gestione delle scelte strategiche ed economiche e dei rapporti con gli altri clan. Inoltre, sono emersi gli inquietanti rapporti di condizionamento del clan nella gestione della struttura ospedaliera, letteralmente «controllata» in diversi settori. «Il parcheggio era loro, mi dissero che controllavano anche la mensa e lo spaccio all'interno dell'ospedale» ha raccontato il collaboratore di giustizia Vincenzo Iuorio, ex affiliato al clan Sautto-Ciccarelli del Parco Verde di Caivano, che ha svelato agli inquirenti l'episodio del 2018, quando rimase gravemente ferita in un incidente stradale una donna parente del boss Genny Sautto. In quella occasione, quelli del Parco Verde si rivolsero ai Contini, e in particolare a Carmine Botta, per avere un occhio di riguardo. «Non pagavamo il parcheggio e, quando entravamo nel reparto, i medici si mettevano a disposizione, ci davano i camici e ci facevano entrare anche in terapia intensiva» ha sostenuto il pentito.

Liste d'attesa

Un altro collaboratore di giustizia, Teodoro De Rosa, ha invece riferito che un ex consigliere di una municipalità partenopea avrebbe gestito «l'affare delle liste di attesa e talvolta le prestazioni venivano concesse anche senza pagare il ticket». I soldi finivano nelle casse del clan e al sanitario coinvolto il clan faceva pervenire un regalo. Il trucco ha spiegato De Rosa agli inquirenti era simulare un'urgenza: il ricovero era immediato e anche l'intervento richiesto con «l'unica prescrizione raccomandata», cioè i soldi. Inoltre, i Contini avrebbero gestito gli accessi al pronto soccorso, che gli permetteva anche di ottenere più velocemente certificati medici fasulli per le truffe assicurative. E, allo stesso tempo, per controllare il mercato del caro estinto legato ai decessi in ospedale: scattavano pestaggi se accedeva una ditta «non autorizzata» dai Contini.

Sempre in ospedale, per evitare i controlli asfissianti delle forze dell'ordine, venivano dirottati i tossicodipendenti che incontravano i pusher per l'acquisto della droga. Grazie ad un'ambulanza, era stato garantito il trasporto dell'allora boss latitante Patrizio Bosti. Le cappelle votive sono un classico della simbologia dei clan, tra Madonna dell'Arco e Padre Pio utilizzati per le questue di camorra: «Ci sono anche le bandiere delle famiglie Bosti e Contini conservate nelle chiese» sostengono i collaboratori di giustizia.