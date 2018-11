Camorra, il pentito: «I neomelodici usati per riciclare i soldi della droga»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 12 Novembre 2018, 23:01 - Ultimo aggiornamento: 12-11-2018 23:02

Esistono quelli «a libretto» e i semplici «cavallucci». Come a dire: esistono quelli che sono inseriti in un progetto, come se fossero organici a un sistema, e quelli che invece fanno i free lance, si mettono a disposizione alla bisogna, quando la cosa diventa impegnativa e magari devi mettere in campo nomi sempre nuovi.Non parliamo di aziende con tanto di partita iva, ma di camorra e neomelodici, di clan che tengono i propri nomi su cui investire e su cui puntare, quelli a libretto, per l’appunto, cantanti che devono girare e che devono sfondare: ne va della reputazione del clan, ma anche delle casse della stessa organizzazione. In che senso? Girano soldi attorno ad alcuni neomelodici, che diventano - magari a loro insaputa - uno strumento per ripulire soldi della droga e del racket, insomma un modo efficace per riciclare proventi di attività illecite.Camorra e cantanti, c’è un verbale che porta la firma di Luca Menna, pentito del clan Amato-Pagano, quelli che fino a qualche anno fa venivano chiamati scissionisti (per la dolorosa faida del clan Di Lauro) e che oggi restano un cartello autonomo nella galassia di cosche e famiglie criminali che si contendono il bancomat dello spaccio al minuto.IL VERBALEUn verbale che spunta dai processi su camorra e omicidi, zeppo di «omissis» che coprono i nomi dei cantanti che avrebbero di volta in volta beneficiato del sostegno manageriale dei clan, ma che lascia intendere l’esistenza di un filone di indagine su un pezzo di imprenditoria mafiosa nell’area metropolitana.Torniamo al pentito Menna, dunque, a partire da una premessa che basterebbe da sola per chiarire cosa si agita - al di là della passione di tanti fan e della buona fede di sedicenti cantanti più o meno di successo in certi ambienti -, dietro alcune performance artistiche:«Voglio precisare che questo sistema è utilizzato da tutti i clan della camorra, compreso il nostro clan Amato-Pagano, che investe nei cantanti neomelodici; ossia gli fanno regali in soldi, li invitano alle feste di piazza che il clan organizza nei quartieri controllati, sino a pagargli la registrazione dei cd. Quando diventano famosi al clan torna una percentuale sugli incassi totali del cantante». Una premessa che rende doverosa una precisazione: non tutti i cantanti cosiddetti neomelodici sono legati alla camorra o sono sostenuti dai clan, anche sulla scorta di un dato storico: siamo a oltre venti anni dall’esplosione del fenomeno dei neomelodici, con diverse generazioni di artisti da cui sono nati talenti su scala nazionale.