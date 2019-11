Camorra, fu pestato per gelosia ma non denunciò: «Paura del rampollo del clan»

LEGGI ANCHE

«Non ho denunciato subito perché mi ero informato sue avevo saputo che è il nipote di un affiliato al clan D'Alessandro morto in un agguato. Avevo paura, mi aveva minacciato qualche sera prima». A parlare è Marco (nome di fantasia), 25enne di Castellammare, cameriere in alcuni locali della movida, vittima di un violento pestaggio avvenuto in villa comunale la sera del 22 agosto dello scorso anno. A processo per l'aggressione ci sono tre suoi coetanei, tutti incensurati: Giuseppe Verdoliva, appunto, 23enne figlio di Luciano (ritenuto vicino al clan del rione Scanzano) e nipote omonimo di «Peppe l'autista», fedelissimo del defunto capoclan Michele D'Alessandro, che avrebbe guidato la spedizione punitiva; Giovanni Carrese, 22 anni e Salvatore Di Martino, 20enne, quest'ultimo figlio di un finanziere.LA VENDETTAUn mix tra probabili rampolli di camorra e giovani della «Castellammare bene», che «ho riconosciuto fin dal primo momento, perché non ho mai perso i sensi» ha raccontato il 25enne. Il movente della violenta aggressione sarebbe legato ad una ragazza, ex fidanzata di Verdoliva, che Marco accompagnava a casa «perché il suo nuovo fidanzato, un sorvegliato speciale, non poteva guidare e in quel periodo a me serviva la macchina». Una sorta di vendetta trasversale, consumata da tre giovani contro il solo Marco, pestato a colpi di casco, calci, pugni. «Provarono ad accecarmi infilandomi le dita negli occhi e uno di loro provò a strangolarmi». Nella foga, Carrese si sarebbe impossessato di una catenina d'oro, mentre Di Martino del cellulare che gli era caduto dalla tasca. Per questo, sono a processo per lesioni gravi e per rapina. Altri due giovani hanno dato l'allarme dell'arrivo della polizia e hanno prima «raccolto» Marco dall'arenile, poi l'hanno letteralmente scaricato ancora sanguinante al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare. «Pensavo fossero miei amici, ma in realtà sono amici di Verdoliva».LE INDAGINIIn ospedale, poi, sono arrivati i poliziotti del commissariato stabiese, che hanno subito avviato le indagini, nonostante Marco abbia inizialmente negato di sapere chi fossero i suoi aggressori. Solo dopo alcuni giorni, quando era ancora ricoverato al Cardarelli, ha confessato alla sorella di sapere chi l'aveva pestato in quella maniera. Solo dopo quasi tre mesi, quando ormai le fratture allo zigomo, alle ossa facciali e alla spalla erano guarite, è stata la sorella a denunciare per prima, spingendo Marco a presentarsi in commissariato: «Avevo paura che si potesse sapere della denuncia e che accadesse qualcosa a mia madre e mia sorella». La vicenda, ricostruita da Marco che ha risposto alle domande del pm Giuseppe Borriello, sarebbe partita alcuni giorni prima. Era il 14 agosto, quando il 25enne è stato avvicinato da un coetaneo che l'ha minacciato. «Ti devo tagliare la testa. Ti devo sparare, ti devo uccidere» gli avrebbe urlato. Informandosi in giro, poi, Marco ha scoperto che quel ragazzo era Verdoliva, di cui aveva sentito già parlare dall'ex fidanzata, ma che non aveva «mai incontrato prima». Su questi aspetti sono state diverse le domande del collegio difensivo formato dagli avvocati Antonio de Martino, Vincenzo Propenso e Stefano Sorrentino, mentre il giovane è parte civile assistito da Antonino Esposito. Nella scorsa udienza era stata ascoltata la sorella di Marco, che aveva raccontato ai giudici del tribunale di Torre Annunziata (presidente Riccardo Sena, a latere Maria Ausilia Sabatino e Adele Marano) come era riuscita a convincere il fratello a denunciare.