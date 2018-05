Monti Lattari, guerra della marijuana: la camorra uccide l'autista del boss

Venerdì 4 Maggio 2018, 10:01 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 10:07

PIMONTE - Pioggia di piombo nella notte, l’autista del boss colpito a morte mentre era alla guida di un pick up. Mancavano pochi minuti all’una della scorsa notte quando i killer sono entrati in azione a via Gesinella, nella frazione Franche di Pimonte, hanno atteso l’arrivo del grande fuoristrada e gli hanno sbarrato la strada con un’altra vettura per poi esplodere tre colpi di fucile contro Filippo Sabatino, il pregiudicato 33enne pimontese che era alla guida. Le bocche di fuoco della camorra non hanno lasciato scampo a Sabatino, colpito al collo e al volto. Il 33enne dopo essere stato ferito è riuscito a trascinarsi fuori dall’abitacolo ma è morto poco dopo, riverso lungo una strada sterrata e sotto la pioggia battente. Insieme a Sabatino, al lato passeggero era seduto il boss Francesco Di Martino, alias Ciccio ‘o pecoraro, cugino del boss dei Lattari Leonardo Di Martino ‘o lione. Il 57enne è scappato quando ha capito di essere nel bel mezzo di un raid di chiaro stampo camorristico, un agguato da cui è uscito illeso. Sul posto, dopo una richiesta di soccorso di un passante, sono arrivati i carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi della compagnia di Castellammare, diretti dal maggiore Donato Pontassuglia e dal tenente Andrea Riccio. I militari stabiesi hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del raid ed avviare le indagini con l’obiettivo di elaborare un primo identikit dei sicari.Un agguato studiato nei minimi dettagli, i killer conoscevano le mosse di Sabatino che stava accompagnando a casa il vecchio boss dei Lattari. Immediati sono scattati controlli e perquisizioni ai pregiudicati della zona, mentre è stata ascoltata la testimonianza di Ciccio ‘o pecoraro che però non ha fornito indizi utili. Le forze dell’ordine hanno scandagliato il passato e gli ultimi i giorni della vittima, che seppur con diversi precedenti penali alle spalle proviene da una normale famiglia di lavoratori. Alle spalle il 33enne aveva diversi precedenti per lesioni personali ed anche una condanna per tentato omicidio: nel 2010 accoltellò Violanto Petrucci, uno dei rapinatori che nel 2011 hanno ucciso a colpi di pistola il giovane veterinario Carlo Cannavacciuolo, che si oppose ad un tentativo di rapina a Santa Maria La Carità. Secondo gli approfondimenti dei militari dell’Arma Sabatino era vicino al clan Afeltra-Di Martino, in particolare si accompagnava al cugino del boss Di Martino per cui svolgeva anche diverse commissioni. Ad ogni modo per gli inquirenti il 33enne di certo non era da inquadrare tra i personaggi di spicco della malavita locale, profilo di tutt’altro calibro invece quello del 57enne Di Martino. Il cugino del boss è tornato in libertà da poco tempo dopo aver scontato circa vent’anni di detenzione per associazione di stampo mafioso e estorsione.Di Martino era stato tra gli affiliati del disciolto clan Imparato guidato dal boss Mario Umberto che tra gli anni Ottanta e Novanta sfidò i D’Alessandro con cui ingaggiò una sanguinosa faida. Successivamente però era stata sancita la pace. A incastrare Ciccio Di Martino nel lontano 1999 un imprenditore pimontese che denunciò un tentativo di estorsione, lo stesso imprenditore che lo scorso mese di ottobre è stato gambizzato a piazza Roma. Per gli inquirenti l’agguato contro Sabatino potrebbe essere un avvertimento per Ciccio ‘o pecoraro, un messaggio che potrebbe essere stato recapitato proprio da qualcuno del suo stesso clan. Gli investigatori non credono che il raid sia legato a vecchi regolamenti di conti del passato ma piuttosto ad una rottura degli equilibri interni, dissidi forse legati al maggior business del cartello dei monti Lattari, ovvero la produzione di marijuana.