Camorra, processo ai «capelloni» di Miano: dopo ventitré anni arriva la sentenza

Dopo ventitré anni arriva la sentenza di primo grado. Un record assoluto in Italia, con un verdetto che riguarda una misura cautelare che venne firmata nella seconda metà degli anni Novanta. Si è chiuso ieri il processo a carico dei presunti esponenti del clan Stabile, i cosiddetti capelloni di Miano, ritenuti responsabili di aver controllato per anni i business illeciti, tra droga, falso e estorsioni. Ma ecco il verdetto pronunciato nei confronti di imputati da tempo a piede libero: Gaetano Stabile, 24 anni; Ciro Stabile, 24 anni; Giuseppe Stabile, 26 anni; Vincenzo Stabile, 26 anni; Salvatore Stabile, 24 anni; Roberto Tarantino, 12 anni e sei mesi; Domenico Tarantino, 13 anni; Luigi Romaniello, 12 anni; Francesco Russo, 12 e sei mesi; Carmine Caputo, 12 anni; Antonio Iannone 12 anni. Sono stati invece assolti Maurizio Pirozzi, difeso dal penalista napoletano Pietro Conte, ma anche Marco Cascella, Pasquale e Antonio Tarantino, che sono stati assistiti dall'avvocato Gennaro De Falco.

LEGGI ANCHE Napoli: nuove alleanze di camorra, le vittime del racket portate davanti al boss

LE ACCUSE

Si tratta di un processo che ha conosciuto diverse battute d'arresto, che hanno provocato la scarcerazione per decorrenza dei termini di tutti gli imputati. Un processo che puntava a stabilire il radicamento della camorra riconducibile agli Stabile in una fetta di territorio alle porte di Napoli. Siamo a Miano, zona di videopoker, di scommesse clandestine, ma anche di piazze di spaccio. E di racket, con un'azione sistematica da parte della camorra - alla fine degli anni Novanta in rapporti non sempre armonici con l'Alleanza di Secondigliano - quando scatta la retata firmata dalla Dda di Napoli. Pochi anni dopo tutti scarcerati per decorrenza dei termini, mentre la Procura punta i propri riflettori su un altro cartello criminale, all'epoca in guerra proprio contro gli Stabile. Parliamo del clan Lo Russo, rivali storici nella gestione delle piazze di spaccio, del falso, delle licenze edilizie a suon di mazzette ad alcuni pubblici ufficiali. Uno scenario criminale che ieri ha fatto registrare il primo verdetto contro il gruppo dei «capelloni» a distanza di più di due decenni. Tribunale deserto per l'emergenza covid, arrivano condanne durissime per fatti di camorra. Imputati a piede libero, probabile un ricorso in appello, sempre nella speranza che non siano necessari altri venti e passa anni per un verdetto di secondo grado.



© RIPRODUZIONE RISERVATA