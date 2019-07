È atterrato nella tarda mattinata di oggi a Fiumicino, con un volo Alitalia proveniente da Atene, Pasquale Diano, 56enne, ritenuto fiancheggiatore del boss Paolo Di Lauro, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia insieme ad altre 14 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati associazione di stampo camorristico e altri gravi delitti, quali tentato omicidio, estorsioni, porto e detenzione di armi da guerra e comuni da sparo, spaccio di sostanze stupefacenti, contrabbando di TLE, commercio di prodotti a marchio contraffatto, riciclaggio.



Diano, in particolare, colpito anche da mandato di arresto europeo, veniva individuato nella città di Salonicco dove si trovava in compagnia di una donna greca, grazie all’attività di ricerca avviata, su impulso del ROS e del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli che hanno condotto le indagini, dal Servizio di Cooperazione Internazionale (SCIP) della Direzione Centrale della Polizia Criminale tramite la Divisione Sirene. Grazie alla sinergia ed alla collaborazione dello SCIP con l’Unità latitanti della Polizia Ellenica, in stretto raccordo info-operativo con l’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia in Grecia, il Diano veniva localizzato e, dopo un attento monitoraggio, tratto in arresto.

Venerdì 12 Luglio 2019, 15:01

