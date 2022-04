Camorra: scarcerato in anticipo Strino, ras dei Mallardo di Giugliano

Vincenzo Strino, alias 'o Toro, 54enne giuglianese condannato per racket, è stato scarcerato. Accolta dal magistrato di sorveglianza l'istanza - per la liberazione anticipata nonostante la condanna con l'aggravante mafiosa - formulata dall'avvocato Luigi Poziello. Strino è ritenuto uno dei personaggi più importanti della cosca giuglianese dei Mallardo, alleata con i Contini e i Licciardi. Il 54 enne era stato condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per estorsione aggravata dall’ex articolo 7 ed era stato detenuto presso le case circondariali di Secondigliano e Vicenza, per poi essere relegato agli arresti domiciliari a Giugliano. Insieme a un complice, Domenico Fuso (nella foto con Strino), anche lui condannato, era accusato del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Estorsione compiuta tra la fine dell'agosto e gli inizi di settembre di tre anni fa a carico di un imprenditore di Giugliano, titolare di una attività commerciale interessata da lavori di ristrutturazione, nello specifico un rimessaggio per caravan e barche. L’indagine era stata condotta dalla Direzione distrettuale antimafia.

