Camorra, sconto di pena al re dei narcos ma la sentenza è errata

Lunedì 1 Aprile 2019, 07:30

È passato decisamente sotto silenzio lo sconto di pena riservato al narcos latitante Raffaele Imperiale, quello - per intenderci - che custodiva i due quadri di Van Gogh rubati in Olanda all'inizio di questo secolo. Dai diciotto anni incassati nel 2017, come presunto re del narcotraffico, ad ottobre dello scorso anno si è passati alla condanna a 12 anni di reclusione.Tutto chiaro? Sei anni in meno rispetto alla condanna di primo grado, un livellamento verso il basso per fatti di droga, cosa ordinaria sembra di capire. E invece la sorpresa si legge nelle motivazioni depositate solo in questi giorni e acquisite dalla difesa di Imperiale, rappresentata dall'avvocato Maurizio Frizzi: la condanna irrogata a Raffaele Imperiale è di otto anni e quattro mesi, non di dodici anni, come era stato scritto nella lettura del dispositivo ad ottobre del 2018. Insomma, dieci anni in meno rispetto al primo grado, secondo quanto emerge dalla stesura delle motivazioni, alla luce di un semplice calcolo algebrico. In sintesi, in primo grado e in appello (almeno fino al dispositivo), il gup e la Corte hanno sbagliato a fare i conti, riconoscendo poi l'errore in fase di scrittura delle motivazioni.