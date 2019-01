Martedì 29 Gennaio 2019, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 29-01-2019 15:57

l boss emergenti della camorra sono sempre più attenti al look: tatuaggi a dir poco sofisticati, abbigliamento ispirato alle gang dei narcos sudamericani, barbe «alla talebana» e soprannomi presi in prestito direttamente dalle fiction televisive, come chi si battezza «Sangue Blu» alla maniera del protagonista di Gomorra. È stato Luigi Rinella, dirigente della squadra mobile di Napoli, a spiegare i riti e le manie dei rampolli della criminalità campana intervenendo al convegno «Investigare 2.0, passato presente e futuro della lotta alla criminalità», in corso alla Scuola superiore di polizia a Roma.«Non è più soltanto la fiction ad ispirarsi alla realtà, al contrario oggi è la realtà a ispirarsi alle serie televisive. Le attività investigative hanno fatto emergere il ricorso dei boss emergenti a soprannomi e look che si ispirano alle fiction», dice all'Adnkronos Rinella. Molto attivi sui social, i nuovi boss della camorra «non sono cani sciolti ma elementi di spicco di bande giovanili strutturate, con una dinamica e una strategia di tipo camorristico. La caratteristica di questi gruppi sono le 'stesè, scorribande armate che servono a mostrarsi esteriormente per conquistare porzioni di territorio del clan avversario».