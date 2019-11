Il gip di Napoli Giuseppe Sepe ha ammesso il rito abbreviato per Marco di Lauro, figlio del capo dell'omonimo clan Paolo, detto «Ciruzzo 'o milionario», nell'ambito del procedimento giudiziario che lo vede accusato dalla Procura di Napoli (pm Dda Maurizio De Marco) di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

La decisione è stata presa ieri. Una condotta illecita, secondo la Dda, protrattasi per diversi anni (2006-2012). Due, le ordinanze emesse nei confronti di Di Lauro, per lo stesso reato, quando era latitante. Difeso dall'avvocato Gennaro Pecoraro, «F4», così veniva soprannominato dagli inquirenti Marco di Lauro, è stato arrestato lo scorso marzo dopo una latitanza durata 15 anni. Marco Di Lauro è imputato anche nel processo di appello per l'omicidio avvenuto nel 2005, a Napoli, dell'innocente Attilio Romanò, la cui sentenza è attesa nei prossimi giorni.

