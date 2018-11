Mercoledì 14 Novembre 2018, 11:21 - Ultimo aggiornamento: 14-11-2018 13:28

MARANO - Operazione dei carabinieri del Roni (reparto operativo nucleo informativo), coordinati dal magistrato antimafia Maria Di Mauro. In mattinata i militari dell'Arma hanno proceduto al sequestro di un appartamento ubicato in via Del Mare, a Marano, la cui proprietà è riconducibile al boss Giuseppe Polverino, alias 'o Barone. L'immobile, formalmente intestato ad un noto imprenditore, è situato nello stesso parco in cui le forze dell'ordine fecero irruzione qualche anno fa, sequestrando un altro appartamento (una villetta) anch'essa riconducibile al capo dell'organizzazione criminale egemone per anni a Marano e nell'area flegrea. All'interno della lussuosa abitazione, coperto da uno strato di parete, è stato rinvenuto anche un bunker che in passato era stato utilizzato da un latitante del clan Lo Russo scovato dalle forze dell'ordine nel 2012.