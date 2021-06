Camorra, sequestrato sulla riviera romagnola il tesoro del boss del clan Mallardo

Confiscati, dagli uomini della Guardia di Finanza di Bologna e Rimini, immobili, quote societarie, rapporti bancari e compendi aziendali, per un valore di 700.000 euro, riconducibili a tre società situate tra le province di Rimini, Pesaro-Urbino e Napoli. I beni confiscati, già sottoposti a sequestro ad aprile dello scorso anno, erano nella disponibilità di un 61enne campano noto nel panorama criminale della Riviera, in particolare nel Riminese e nel Pesarese, e gravato da precedenti per bancarotta fraudolenta, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo di attività finanziarie, violazioni penal-tributarie e riciclaggio.

Le confische, a quanto appreso, rappresentano l'epilogo di una serie di indagini condotte dai finanzieri bolognesi e riminesi coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire il curriculum del 61enne e appurare l'esistenza di legami intessuti nel tempo con ambienti della criminalità organizzata campana e, in particolare, con il clan Mallardo, come sarebbe emerso anche dalle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia. Le investigazioni patrimoniali hanno permesso di accertare una marcata sproporzione tra i redditi dichiarati dall'uomo e dal proprio nucleo familiare e il patrimonio mobiliare e immobiliare nella sua effettiva disponibilità. L'eccedenza è stata quindi sottoposta a confisca in quanto ritenuta il frutto di attività illecite.