Giovedì 30 Agosto 2018, 17:48

BRUSCIANO - Paura nella notte nel centro cittadino. All'indomani della festa dei gigli si spara in citta. Ancora stese in piazza XI Settembre. Durante la notte diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in piazza XI Settembre. È stato un fuggi fuggi generale. Un gruppo di ragazzi che erano sulla panchina hanno fatto appena in tempo a schivarsi. A sparare sono state due persone in auto all'indirizzo di due giovani che erano a bordo di uno scooter. Brusciano è ripiombata nel terrore. È da mesi che i gruppi camorristici rivali si fanno la guerra per la gestione degli affari illeciti. Piazza XI Settembre è uno dei luoghi più fiorenti dello spaccio: meta di individui loschi e legati alla criminalità. I clan locali sparano ad ogni ora del giorno e non si preoccupano della presenza di bambini, ignari della faida. In una stesa qualche mese fa rimase coinvolto anche un anziano raggiunto da un proiettile vagante mentre era in un tabacchi di via Semmola. Intanto al palazzo di città si punta su una task Force e un sistema di videosorveglianza.