Camorra, una cartomante svelò un omicidio

Una cartomante per chiarire le ragioni di un omicidio di camorra. Emerge dalla misura cautelare notificata poche ore fa, all'alba di lunedì sei marzo, al termine del lavoro dei carabinieri coordinato dalla Dda di Napoli. Parliamo dell'omicidio di Salvatore Lausi, nel lontano 2002, per il quale sono stati arrestati Michele Mazzarella, 45 anni, Vincenzo Mazzarella, come mandanti e organizzatori, ma anche Salvatore Barile, 39 anni, in qualità di esecutore materiale assieme ai fratelli Ciro Giovanni Spirito e Vincenzo De Bernardo (entrambi deceduti). In sintesi, la sorella della vittima, iniziò una sorta di indagine territoriale, per capire le ragioni per le quali era stato ammazzato Lausi. E si rivolse a una cartomante, che le diede questa versione: tuo fratello è stato ammazzato, per un furto di 100 milioni di euro.