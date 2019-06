Mercoledì 19 Giugno 2019, 14:51

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha aderito alla campagna di sensibilizzazione dell'Aci Napoli “Entra nel Club dei Tifosi della Legalità”, sottoscrivendo un appello per il rispetto delle regole e in difesa della vita contro gli incidenti stradali.Nel corso della sua visita a Napoli, Conte, accompagnato dal consigliere della presidenza del Consiglio dei Ministri, Gerardo Capozza, ha ricevuto dal presidente dell'Automobile Club partenopeo, Antonio Coppola, il distintivo dell'Aci che ha prontamente indossato, in segno di riconoscenza per l'attività svolta da questo ente a favore della collettività.«Siamo molto onorati per questa adesione - ha detto Coppola - che dà ulteriore forza alla nostra campagna per valorizzare la cultura della legalità e della “mobilità responsabile”, che si avvale della testimonianza del Presidente della Repubblica, del Papa, di prestigiosi esponenti delle istituzioni e della società civile, nonché di eminenti autorità militari e religiose».