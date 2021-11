Campania, 10 mililardi alle imprese: in campo Confindustria e Intesa Sanpaolo

«L'accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo della nostra regione. È uno strumento che darà la possibilità alle imprese di poter investire sul fronte della digitalizzazione, dell'innovazione e della sostenibilità, potendo contare su risorse molto importanti». Così il presidente di Confindustria Campania, Luigi Traettino, intervenuto oggi a Napoli alla presentazione dell'accordo sottoscritto tra Confindustria e Intesa Sanpaolo, che prevede a livello nazionale un plafond di 150 miliardi di euro (10 i miliardi per la Campania) messo a disposizione dell'istituto di credito per la crescita delle imprese.

«È un accordo - ha proseguito Traettino - che riveste un'importanza strategica. Siamo di fronte ad una cifra ragguardevole, che si somma a quanto l'Italia avrà a disposizione con il Pnrr e fungerà da moltiplicatore rispetto alle risorse erogate dalla Ue. L'intesa assume una rilevanza ancora maggiore perché, come ha ribadito il presidente Bonomi, il Paese è chiamato a compiere investimenti enormi per le tre transizioni: digitale, ambientale ed energetica. Le risorse messe in campo dal Pnrr rappresentano solo il 6% degli investimenti necessari alla transizione green, che ammontano a 650 miliardi in 10 anni. Il restante 94%, quindi, sarà a carico delle imprese».