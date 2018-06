118, soccorsi a rilento: a Napoli l’attesa è 28 minuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 10 Giugno 2018, 23:23 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 23:24

Il 118 è un presidio di prima linea al servizio dei cittadini ma anche uno dei nervi scoperti della sanità regionale. Nel capoluogo - al netto dell’escalation di aggressioni ed episodi di violenza - bisogna fare i conti con i problemi legati al caos del traffico, all’indisciplina nei parcheggi, alla rete viaria dei quartieri periferici e del centro e anche con le carenze di uomini e mezzi. L’efficienza del servizio è misurata, presso il comitato di monitoraggio dei Lea (Livelli di assistenza) dei ministeri della Salute ed Economia, in base ai tempi medi di arrivo del mezzo di soccorso.A partire dalla chiamata in Centrale, compresa l’attesa al telefono e la codifica della gravità del caso, 18 minuti di attesa sono il massimo consentito. Soglia che, nel 2015 e nel 2016, la Campania ha sforato di un minuto attestandosi su una media di 19 minuti. Dato peggiorato dal 2012, quando la latenza era di 16 minuti. Nel 2013 e nel 2014 si era invece al limite: 18 minuti. Nell’ultimo anno (il 2017) la situazione è ulteriormente peggiorata salendo di circa un punto (19,8). Dato mitigato dai 17 minuti registrati a Salerno non rilevati nell’anno precedente. Il record negativo spetta sempre a Napoli, passata dai 26 minuti del 2016 ai 28 dell’ultimo anno. Trend negativo che si registra anche nelle altre province. Oltre Salerno solo la Asl di Caserta (passata da 15 a 17 minuti), è posizionata sotto il massimo. Napoli 2 e Avellino restano attestate a 18 minuti, raggiunte da Napoli 3 slittata da 17 a 18. La centrale di Vallo della Lucania, gravata delle difficoltà geografiche, sia nel 2016 sia nel 2017 registra 19 minuti di attesa. Per Benevento il valore del biennio è infine di 21 minuti.